Am Sonntag ist Schluss mit qualvoll, dann geht in Paris die Tour de France zu Ende. Am Mittwoch gab es für Felix Gall eine Mischung aus Schmerz und Euphorie. Der 25-jährige Tiroler fährt seine erste Tour de France und er kommt am Ende der großen Schleife immer besser in Schuss. Er gewann sogar die Königsetappe.

Schon am Dienstag hatte der Österreicher überrascht. Das Zeitfahren saugte die Substanz aus den Körpern der Radfahrer. Felix Gall hatte sich in dem von ihm geliebten Kampf gegen die Uhr gut geschlagen, war 13. geworden und hatte sich in der Gesamtwertung auf Platz zehn verbessert.

