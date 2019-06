Tour de Suisse: Patrick Konrad auf Platz drei

Die Saison-Höhepunkte rücken näher, und die österreichischen Radprofis kommen immer besser in Schwung, ehe es ab 6. Juli für einige von ihnen um gelungene Auftritte auf der großen Bühne Tour de France oder der kleineren – der Österreich-Rundfahrt – geht.

Allen voran weiß Patrick Konrad zu überzeugen. Der Mödlinger, der inzwischen sein Domizil ins Burgenland verlegt hat, nahm am Freitag die Königsetappe der Tour de Suisse als Gesamtdritter in Angriff. 216,6 Kilometer von Unterterzen am Walensee via Lukmanierpass hinab ins Tessin bis Biasca und wieder hinauf auf den Gotthardpass, wie geschaffen für den Niederösterreicher: Mit 34 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Egan Bernal (COL/ Ineos) wurde er Vierter, im Gesamtklassement verteidigte er seinen dritten Rang, 1:13 Minuten hinter Bernal und 32 Sekunden hinter dem zweitplatzierten Australier Rohan Dennis (Bahrain-Merida).

Für Konrad ein weiteres Highlight seiner starken ersten Saisonhälfte: Vierter der Murcia-Rundfahrt war der 27-Jährige, Neunter der Baskenland-Rundfahrt, Siebenter beim Eintagesklassiker Flèche Wallonne und 13. bei Lüttich– Bastogne– Lüttich. Die Erfolge sind Ergebnis kontinuierlicher Arbeit: Seit 2014 tritt Patrick Konrad für das heutige Team Bora-hansgrohe und dessen Vorläufer in die Pedale.

Noch ist die Tour de Suisse nicht zu Ende: Am Samstag folgt ein 19,2 Kilometer langes Einzelzeitfahren im Goms ( Oberwallis), und am Sonntag gibt es noch einmal eine gewaltige Klettertour zum anstrengenden Schluss. Nach dem Start im Goms geht es über den erst in dieser Woche wieder vom Schnee geräumten 2480 Meter hohen Nufenen ins Tessin und dann via Gotthard (2086 Meter) und Furka (2429 Meter) retour ins Wallis.