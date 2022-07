Tour de France: Zwei weitere Fahrer positiv bei Corona-Tests

Bei den verpflichtenden Corona-Tests des Radsport-Weltverbandes (UCI) sind zwei Fahrer der 109. Tour de France positiv getestet worden. Das teilte die UCI am Montag mit, nannte die Namen der Profis allerdings nicht. "Die betreffenden Fahrer gehören nicht zu den Top 20 des Gesamtklassements", hieß es in der Mitteilung. Beide Fahrer seien "völlig asymptomatisch" und können die Tour somit möglicherweise fortsetzen. Die Entscheidung darüber fällt am Dienstagmorgen.

Aufgrund einer kurz vor der Tour beschlossenen Lockerung des Corona-Reglements müssen positive Fahrer nicht zwingend aus dem Rennen genommen werden. Dafür müssen sie asymptomatisch und nicht ansteckend sein. Die Regel wurde bisher zweimal angewendet. Der kurz vor der Tour positiv getestete Luxemburger Bob Jungels durfte starten und gewann später die neunte Etappe. Der Pole Rafal Majka, wichtigster Helfer von Titelverteidiger Tadej Pogacar, durfte das Rennen trotz eines positiven Tests am vergangenen Dienstag fortsetzen.

Beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe mit den Österreichern Patrick Konrad, Marco Haller und Felix Großschartner fielen nach Angaben eines Teamsprechers vom Montag alle jüngsten Tests negativ aus.