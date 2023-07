Tour-Triumph: Rad-"Alien" Vingegaard und der ewige Doping-Verdacht

Der 26-jährige Däne gewann nach 2022 zum zweiten Mal das prestigeträchtigste Rad-Rennen der Welt, die beiden Auflagen davor hatte der 24-jährige Slowene dominiert. Und die beiden gaben auch bei der aktuellen Tour in einer beeindruckenden Art und Weise den Ton an. Selbst, wenn Pogacar am Ende dann doch klar zurücklag.