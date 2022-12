Jakob Pöltl ist an der Transferbörse der NBA eine heiße Aktie

Das Jahr 2023 rückt näher und somit auch ein wichtiges Datum in der Karriere von Jakob Pöltl. Am 9. Februar ist Trading-Deadline in der NBA und für den 27-Jährigen stehen die Zeichen auf Abschied aus San Antonio.

In der Gerüchteküche der Transferbörse in der besten Basketball-Liga der Welt ist Pöltl einer der bekanntesten Namen. Das hat verschiedene Gründe: Einerseits läuft im Sommer der Dreijahresvertrag von Pöltl aus, dann kann der Wiener mit seiner steigenden Leistungskurve als Free-Agent einen ordentlichen Gehaltssprung machen. In den vergangenen drei Jahren verdiente Pöltl 26 Millionen Dollar. Andererseits wird San Antonio nicht mehr viel gewinnen wollen, wenn es im kommenden NBA-Draft Chancen auf das französische Jahrhunderttalent Victory Wembanyama haben möchte. Die Chance auf das Play-off ist jetzt schon verschwindend klein.