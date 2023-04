Topläufer am Vorabend des Wien-Marathons: "10 bis 15 Palatschinken"

Andreas Vojta hat viel vor am Sonntag, bei der 40. Auflage des Vienna City Marathon. Der33-Jährige will über Wien nach Paris laufen. Die Zeit für die direkte Olympia-Qualifikation bei den Männern ist 2:08:10. Das Feld in Paris wird jeweils 80 Aktive umfassen, aufgefüllt wird über die Rangliste. "Dafür braucht es circa zwei starke Läufe sowie wichtige Punkte, die es eben auch bei Staatsmeisterschaften gibt. Das heißt, dass auf den Frühlingsmarathon ein Rennen im Herbst folgen wird", sagt Vojta, der eine Zeit um 2:10 anpeilt. Den Rekord hält Peter Herzog (2:10,06).

Bei den Frauen beträgt die Zeit für die direkte Olympia-Qualifikation 2:26:50. Julia Mayer, Österreichs größte Hoffnung am Wochenende, peilt eine Zeit um 2:30 an. Das könnte zumindest österreichischen Rekord bringen. Diesen halten zwei Frauen: Eva Wutti egalisierte bei den Marathon-Staatsmeisterschaften im Dezember 2020 in Wien mit 2:30:43 Stunden den österreichischen Rekord von Andrea Mayr aus dem Jahr 2009.