40. Vienna City Marathon: Perfekte Bedingungen für einen Rekord

"Wir wollten Kipchoge am Montag anrufen, aber er hat nicht abgehoben", scherzt Wolfgang Konrad, Gründungsvater und Veranstalter beim Vienna City Marathon, der am Wochenende seinen 40. Geburtstag feiert (also der Lauf, Anm.). Wohlwissend, dass der Kenianer Eliud Kipchoge da gerade in Boston die 42,195 Kilometer lief und in solchen Fällen eher zum Telefonmuffel wird.