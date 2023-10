Tod des Sohnes: Rugby-Star verzichtet aber wegen WM auf Begräbnis

Die schlimmstmögliche Nachricht erreichte Josua Tuisova. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen Georgien am Samstag wurde der Center von Fidschi darüber informiert, dass sein siebenjähriger Sohn nach langer, schwerer Krankheit in der Heimat verstorben ist. Daraufhin brachte der 29-Jährige das größtmögliche Opfer. Der Olympiasieger von 2016 blieb bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, Fidschi gewann das Spiel mit 17:12, Tuisova half dabei, einen 0:9-Rückstand noch aufzuholen.