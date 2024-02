Tischtennis: Von Olympia träumen, Schulden abbauen, Wogen glätten

Als Liu Jia das erste Mal für Österreich an Olympischen Sommerspielen teilnahm, hieß der US-Präsident noch Bill Clinton und Nokia bewarb sein brandneues Mobiltelefon 3310 mit integriertem Vibrationsalarm. Das war im Herbst 2000.

24 Jahre später peilt die Tischtennisspielerin die Teilnahme an ihren siebenten Sommerspielen an. Um in Paris im Sommer wieder an der Platte zu stehen, muss die mittlerweile 41-Jährige mit ihren rot-weiß-roten Kolleginnen bei der am Freitag in Busan (Südkorea) beginnenden Team-Weltmeisterschaft zumindest ins Viertelfinale einziehen. Kein einfaches Unterfangen, aber auch kein völlig illusorisches.