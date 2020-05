Liu Jia krönte sich am Samstagabend zur Siegerin bei der Top of Austria Challenge. In einem Final-Krimi im ORF-Zentrum besiegte die Linzerin den Waldviertler Stefan Fegerl mit 3:2-Sätzen. Daiel Habesohn wurde ebenso nach einem Fünf-Satz-Sieg über Karoline Mischek Dritter.

Danach gab die 38-jährige Liu Jia bekannt, dass sie wohl bis Olympia spielen will.