Tischtennis: Habesohn/Gardos holen EM-Gold im Doppel

Das ÖTTV-Doppel Daniel Habesohn und Robert Gardos hat am Sonntag bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante in Spanien zum insgesamt zweiten Mal nach 2012 den Doppel-Europameistertitel geholt. In der Neuauflage des EM-Finales von vor sechs Jahren behielten die an Nummer vier gesetzten Österreicher gegen die Schweden Mattias Falck und Kristian Karlsson (2) mit 4:1 die Oberhand durch.

Zuvor hatte die Oberösterreicherin Sofia Polcanova zuerst Bronze im Einzel und anschließend Silber im Doppel gewonnen. Im Einzel-Semifinale verlor die topgesetzte Österreicherin mit 2:4 gegen die ukrainische Nummer 49 des Turniers, Margaryta Pesotska. Da der dritte Platz nicht ausgespielt wird, gab es Bronze. Im Doppel-Finale musste sie sich mit ihrer russischen Partnerin Jana Noskowa gegen das deutsche Duo Nina Mittelham und Kristin Lang knapp mit 3:4 geschlagen geben. Der entscheidende siebente Satz ging mit 12:14 verloren.