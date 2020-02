Tischtennis-Ass Gardos im Halbfinale des Europa Top 16

Robert Gardos steht überraschend im Halbfinale des Europa Top 16-Tischtennisturniers in Montreux. Der Frankreich-Legionär eliminierte am Samstag im Viertelfinale den als Nummer eins gesetzten schwedischen Vizeweltmeister Mattias Falck mit 4:2. Gardos trifft nun am Sonntag (11:25 Uhr) auf den Deutschen Timo Boll.

Der 41-jährige Routinier gewann den ersten Satz, verspielte aber in den Durchgängen zwei und drei jeweils Vorsprünge. Im vierten Satz machte Gardos aber einen Fünf-Punkte-Rückstand wett, schaffte den 2:2-Gleichstand und sorgte danach für die Wende.