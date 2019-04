Thiems Sandplatzform "passt" - Paris-Favorit bleibt Nadal

Gutes Selbstvertrauen für Madrid

An Roland Garros denkt Thiem aktuell noch nicht viel. "Ich habe es noch nicht wirklich in meinem Kopf, weil es noch ein bisschen weit weg ist", gab der zweifache Saisonturniersieger Einblick. Vor Paris stehen für den vor Barcelona in Monte Carlo im Achtelfinale ausgeschiedenen ÖTV-Akteur noch die beiden ATP-1000-Veranstaltungen in Madrid und Rom am Turnierplan.

Nach einem kurzen Aufenthalt samt Trainingseinheiten in der Heimat wird Österreichs Nummer eins bereits am Donnerstag nach Madrid reisen. "Sicher fliege ich jetzt glücklich nach Hause und dann mit gutem Selbstvertrauen nach Madrid", sagte Thiem nach seinem neunten Titelgewinn auf Sand. "Mit einem Turniersieg geht man viel besser in die nächste Turnierwoche, alles fällt viel leichter." Das Millionen-Turnier startet kommenden Sonntag, Thiem wird aufgrund seines Auftakt-Freilos aber erst später ins Geschehen eingreifen.