Thiem vor Match gegen Cuevas: "Wird erster großer Prüfstein"

Die ersten zwei Hürden bei seinem 22. Grand-Slam-Turnier sind genommen, aber so einfach, wie es sich viele vorgestellt haben, waren sie nicht. Dominic Thiem kämpft am Samstag nach zwei Vier-Satz-Siegen über Tommy Paul ( USA) und Alexander Bublik (KAZ) um den Achtelfinaleinzug in Paris. Und gegen Pablo Cuevas aus Uruguay (ATP-47.) erwartet Thiem den "ersten großen Prüfstein".

"Jetzt ist es Zeit, dass ich alles noch einmal verbessere, am Samstag wird eine viel bessere Leistung nötig sein", erklärte Thiem im Hinblick auf seine nächste Aufgabe. Cuevas ist 33 Jahre alt, gehört aber nicht zum alten Eisen. Das hat er mit einem Aufwärtstrend in diesem Jahr bewiesen. Semifinale in Cordoba, Viertelfinale in Buenos Aires mit einer 6:4,4:6,3:6-Niederlage gegen Thiem, Semifinale in Rio, Finale in Estoril sowie zwei Challenger-Titel in Tunis und zuletzt Aix-en-Provence - alles auf Sand.