Thiem verpasst mit Fieber Halbfinale in Doha

Schlechte Nachrichten von Dominic Thiem: Nach dem guten Start in das ATP-Turnier in Doha muss der 24-Jährige seine Halbfinalteilnahme gegen Gael Monfils absagen. Der Österreicher liegt mit einer Erkältung im Bett, an Tennis sei derzeit nicht zu denken, wie sein Trainer Günter Bresnik gegenüber tennisnet.com mitteilte.

Es ist das erste W. o. von Thiem seit Mai 2014. Damals konnte Thiem nach einem fulminanten Sieg über den Schweizer Stan Wawrinka nicht zum Achtelfinalspiel in Madrid gegen den Lokalmatadoren Feliciano Lopez antreten. Grund war ebenfalls eine Erkrankung.