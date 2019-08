Thiem und die US Open: Eine Verkühlung als gutes Omen

"Es geht ihm ein bisserl besser", sagt Karin Thiem, die regelmäßig mit ihrem Sohn Dominic telefoniert. Sie wird auch nachreisen zu den US Open, Dominic ist bereits seit Samstag in New York. Also acht Tage vor Turnierbeginn.

Schon in Montreal wurde Österreichs Nummer eins krank, er musste deshalb auch Cincinnati spritzen. Keine Seltenheit, nach langen Flügen erwischt Thiem meist eine Verkühlung – wie heuer bei den Australian Open.

Das muss für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres kein schlechtes Omen sein: Im Vorjahr sagte er ebenfalls für Cincinnati ab und musste gar an einer US-Open-Teilnahme zweifeln, nachdem er sich einen Virus eingehandelt hatte. Der Rest ist bekannt: Thiem qualifizierte sich erstmals abseits der French Open für ein Grand-Slam-Viertelfinale, in dem er Rafael Nadal nach heroischem Kampf in fünf Sätzen unterlag. "Diese Niederlage nagte zwar kurz, gab mir aber dennoch Auftrieb für den Rest der Saison", erinnert sich Thiem. Und heuer? "Ich schaue, dass ich jetzt zu 100 Prozent fit werde, das hat oberste Priorität. Ich habe zum Glück länger Zeit, bis die US Open beginnen."

Während der Hauptbewerb erst am 26. August startet, wird diese Woche bereits Qualifikation gespielt. Nicht dabei ist Dennis Novak, der wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich in der deutschen Meisterschaft zugezogen hatte, absagen musste. Beim Daviscup in Finnland (13. und 14. September) sollte er dabei sein. In der Qualifikation dabei ist auch Barbara Haas, die zuletzt in ausgezeichneter Form agierte. Die Linzerin war 2016 auch die bislang letzte Österreicherin im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.