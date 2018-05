Thiem siegt und trifft am Freitag auf Nadal

Während Thiem topfit ist, hat Novak Djokovic enormen Aufholbedarf. Nach einer langen Krise holte der bald 31-Jährige zumindest seine Erfolgs-Trainer aus guten Zeiten, Marián Vajda und Gebhard Gritsch, wieder ins Boot.

Vor allem der Tiroler Fitnesscoach Gritsch hat nun viel Arbeit vor sich. „Novak hat im Fitnessbereich fast nichts gemacht, er hat einen Riesenrückstand“, sagt der Tiroler. „Es fehlt an der Schnelligkeitsausdauer.“ An einen zweiten Titel bei den French Open wird deshalb nicht gedacht. „Wir haben damals zwei Jahre hart darauf hin gearbeitet, Nadal in Paris zu schlagen, was auch gelungen ist. Jetzt ist es utopisch.“

Ab Montag will mit Stan Wawrinka ein anderer ehemaliger Paris-Sieger in Rom zurückkehren.