Thiem in Hamburg: Ein Auswärtsspiel fast wie daheim

Sonst hat Thiem auch ein bisserl Spaß am Rothenbaum, wo heuer die Handschrift der Reichels zu sehen ist, viel umgestaltet wurde. Auch an Side-Events spart man nicht. So war Thiem und seine Familie dabei, als sein Trainer (und Olympiasieger) Massu an der Seite der ehemaligen Paris-Siegerin Iva Majoli gegen Alexander Zverev und Ex-Topspielerin Barbara Schett einen Kasperl runterreißen durfte.

Ernst wird es früh genug. Immerhin hat Thiem mit Fabio Fognini noch einen weiteren Top-Ten-Spieler als Konkurrenten. Jener Italiener, der hin und wieder sein Konto plündern muss, weil er gelegentlich ausfällig wird. Für Turnierdirektorin Sandra Reichel ist jede Angst aber hinfällig. „Er ist ein sehr sympathischer Mensch.“