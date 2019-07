Hamburg bis Stuttgart: Deutsches Tennis in österreichischer Hand

Ein Namen in Deutschland hat sich auch der Steirer Edwin Weindorfer gemacht. Der Kompagnon von Thiem-Manager und Wien-Turnierboss Herwig Straka bei E/motion könnte nächstes Jahr im Dauereinsatz in Deutschland. Denn unmittelbar nach den French Open ist Weindorfer Turnierboss beim Rasenturnier in Stuttgart, eine Woche darauf könnten die Damen ebenfalls auf Rasen in Berlin aufschlagen. Es gibt Bestreben, das Turnier von Mallorca in Deutschlands Hauptstadt zu holen. „Wir wollen in Berlin das größte Damen-Turnier in Deutschland ausrichten“, sagt Weindorfer. „Der Zeitpunkt ist zwei Wochen vor Wimbledon mehr als ideal.“ So soll nicht nur Deutschlands Topfrau Angelique Kerber aufschlagen, sondern auch Maria Scharapowa (spielte heuer in Mallorca) und Serena Williams.