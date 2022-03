Corona und Krieg: In Indian Wells ist nicht nur Tennis ein Thema

Dominic Thiems Sieg 2019 in Indian Wells darf durchaus als Riesenerfolg bezeichnet werden. Immerhin gilt das Masters-1.000-Turnier unter Tennis-Freunden inoffiziell als fünftes Grand-Slam-Turnier. Heute folgt der erste Aufschlag bei den Herren (die Damen begannen bereits am Mittwoch) mit einem großen Favoriten, aber auch mit einigen Fragezeichen. Thiem selbst passt in keine Kategorie, Österreichs Topmann hat am Montag erklärt, dass er sein Comeback vorerst einmal auf April verschiebt und erst auf europäischem Sand rutschen will.