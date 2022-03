Es könnte sich eine neue Posse um den 20-fachen Major-Sieger abzeichnen: Einen Tag vor dem Start des Masters-1000-Turniers in Indian Wells ist unklar, ob Novak Djokovic daran teilnehmen wird. Der Serbe, der Mitte Februar erklärt hatte, nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein, steht im Tableau der topbesetzten Veranstaltung und ist an Nummer zwei gesetzt. Djokovic hat zumindest noch Zeit, hat in der 1. Runde ein Freilos. Danach würde der 34-Jährige auf den Sieger des Duells des Australiers Jordan Thompson (AUS) gegen den Belgier David Goffin treffen.

"Novak Djokovic steht auf der Teilnehmerliste des Turniers, und daher ist er auch im Tableau dabei", hieß es in einem knappen Statement der Veranstalter. Der frühere deutsche Weltranglisten-Zweite Tommy Haas ist Turnierdirektor in Indian Wells. "Wir sind derzeit im Austausch mit seinem Team", hieß es weiter. Es sei noch unklar, ob Djokovic eine Ausnahme für eine Einreise in die USA erhalten habe.