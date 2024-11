Heißer Tanz in Riad: Duell um die Nummer eins im Frauen-Tennis

Die belarussische Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die Polin Iga Swiatek spielen ab Samstag bei den WTA Finals in Riad außer um den Titelgewinn auch um die Nummer-1-Position am Saisonende.

Die Vorteile liegen bei Sabalenka. Die Gewinnerin der heurigen Hartplatz-Grand-Slams Australian Open und US Open bleibt im Ranking vorne, wenn sie alle Gruppenspiele gewinnt oder das Finale erreicht. Swiatek muss hoffen, dass Sabalenka das nicht gelingt und selbst den Titel holen.

In der Gruppenphase trifft Sabalenka auf die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 4), die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 5) und bereits am Samstag auf die Chinesin Zheng Qinwen (WTA 7). Swiatek bekommt es mit den Amerikanerinnen Coco Gauff (WTA 3) und Jessica Pegula (WTA 6) sowie mit der Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 13) zu tun.Die WTA Finals finden erstmals in Saudi-Arabien statt.