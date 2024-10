Dann ging Kyrgios in die Tiefe, als es um die Pyramiden von Gizeh in Ägypten ging. Kyrgios hat Zweifel an der Entstehung der gigantischen Bauwerke. "Diese können unmöglich von Menschen erbaut worden sein. Wie ist es möglich, dass sie alle Maße richtig haben und dass sie alle korrekt ausgerichtet sind, und dass sie das mit dem Rollen großer Steine auf Baumstämmen gemacht haben?"

Am Ende sprach er doch über etwas Positives. Die ehemalige Nummer 13 der Welt plant ein Comeback, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren verletzungsbedingt nur zwei Spiele bestritten hatte. Bei seinem Heimspiel, den Australian Open, Anfang 2025 soll es soweit sein. Ziel ist ein Einzeltitel bei einem Grand Slam. Dies sei "das Einzige, was die Leute am Ende des Tages zum Schweigen bringt"