Wieder ein Eklat: Asarenka verlässt den Court während des Spiels

Wegen des Ukraine-Krieges muss Asarenka unter neutraler Flagge spielen. Zuletzt beim Turnier in Indian Wells brach sie während des Spiels in Tränen aus. Bei der Pressekonferenz sagte sie: "Eine Sache, die in der Welt fehlt, ist gegenseitiges Mitgefühl und Empathie. Ich hoffe, dass wir mehr dazu beitragen können, Konflikte in der Welt zu verhindern."

Ihren Twitter- und Instagram-Kanal hat die zweifache Australian-Open-Siegerin gelöscht, auf Facebook ist sie nicht mehr aktiv.