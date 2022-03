Gelöscht! Tennis-Star aus Belarus verschwindet aus allen Netzwerken

Viktoria Asarenkas Worte haben Gewicht. Immerhin ist sie die bekannteste Sportlerin aus Belarus. Zweimal hatte sie sich am Rande des Turniers von Indian Wells gegen den Krieg ausgesprochen. Und nun sind ihre Online-Profile weg. Asarenka ist damit aus der virtuellen Welt verschwunden.

Während die meisten Sportverbände russische und belarussische Mannschaften und Sportler wegen des Ukraine-Krieges ausgeschlossen haben, lassen die Tennis-Organisationen WTA und ATP die Spielerinnen und Spieler unter neutraler Flagge antreten. So spielte Asarenka am Montag bei dem WTA-Turnier von Indian Wells gegen die Kasachin Elena Rybakina (22). Nach einem Doppelfehler beim Stand von 2:2 im zweiten Satz musste sie innehalten, sie begann zu weinen, nichts ging mehr. Asarenka brach weinend zusammen. Als sich die Stuhlschiedsrichterin nach ihr erkundigte, antwortete die 32-Jährige nur: „Es tut mir so leid.“

„Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen sind und weiterhin betroffen sein werden“, schrieb Asarenka.

„Gewalt ist nie gerechtfertigt“

Nachprüfen kann man diese Worte mittlerweile nicht mehr. Sowohl ihr Twitter-Account als auch ihre Instagram-Seite sind nicht mehr erreichbar. Hintergründe dazu - ob die Konten gelöscht wurden, Asarenka dies selbst war oder tun musste - sind nicht bekannt. Angekündigt hatte sie es allerdings.