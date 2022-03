Tennis-Star Zverev wütet gegen Zuschauer: "Linie wurde überschritten"

Ramponiertes Image

Zverev hatte nach den Geschehnissen von Acapulco sehr kurzfristig entschieden, sein Comeback im Davis Cup zu geben. Wohl auch, um sein ramponiertes Image wieder etwas aufzupolieren. Und sportlich gelang dem Weltranglisten-Dritten das auf der ganzen Linie. Nach seinem klaren Zweisatzsieg gegen Thiago Seyboth Wild am Freitag ließ er Monteiro von Anfang an keine Chance. Für die Gruppenphase, die an vier noch zu bestimmenden Orten stattfindet, erwägt Deutschland nun eine Bewerbung als Ausrichter einer Gruppe. Ab dem Viertelfinale wird dann an einem, ebenfalls noch offenen Ort vom 23. bis 27. November gespielt.

In Reno in Nevada sorgte Gastgeber USA in Form von Jack Sock und Rajeev Ram gegen Kolumbiens Doppel Juan-Sebastian Cabal/Nicolas Barrientos mit 6:3,6:4 schon im ersten Spiel für die entscheidende 3:0-Führung. Wegen einer Nackenverletzung hatte Cabals Standard-Partner Robert Farah kurzfristig absagen müssen. Die Truppe von Kapitän Mardy Fish steht damit auch bei der dritten Auflage des Finalturniers in der Gruppenphase und revanchierte sich damit auch für die Gruppenphasen-Niederlage 2021.