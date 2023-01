Warum Tennis-Superstar Rafael Nadal ein historischer Absturz droht

Der tiefe Fall

Daniil Medwedew flog bereits jetzt in Folge seines Drittrunden-Ausscheidens in Melbourne aus den Top Ten und ist nur mehr Zwölfter. Bemerkenswert: Vor fünf Monaten, am 29. August 2022, war der Russe noch die Nummer eins. Danach konnte er weder die Punkte vom US-Open-Titel 2021 verteidigen, noch jene vom Finaleinzug des Vorjahres.

Doch damit ist Medwedew nicht das Maß aller Dinge: Der Australier Pat Rafter führte am 26. Juli 1999 die Weltrangliste an, am 13. September 1999, nur wenige Wochen später, fand er sich auf Rang 12 wieder. Carlos Moya war am 22. März des selben Jahres vorne, am 6. Juni aber nicht mehr in den Top Ten. Ähnlich erging es auch Novak Djokovic vor einigen Jahren. Er war am 31. Oktober 2026 ganz vorne und rutschte am 6. November 2017 nach Verletzungen und Krisen aus den Top Ten.