Ist die Karriere von Tennis-Star Rafael Nadal bald zuende?

Adiós, Rafa. Seit 22 Jahren drischt Rafael Nadal als Profi mit vollem Körpereinsatz auf jede Filzkugel. Wenig verwunderlich, dass sein Körper im Alter von 36 Jahren immer wieder einen Streik ausruft. Einmal zwicken die Bauchmuskeln, dann knirscht die Hüfte, mittlerweile dauerhaft sind die Schmerzen im Fuß nur mit Medikamenten zu bändigen. 2022 musste der Kämpfer, der nie vorzeitig vom Platz gehen möchte, in Wimbledon gar aufgeben.

Bei den Australian Open nun schaffte er es zwar humpelnd zur Ziellinie, verabschiedete sich aber als Verlierer lange vom Publikum. Ein Abschied für immer? Es sieht so aus. Denn Nadals Krankenakte ist mittlerweile genausolang wie die Liste seiner Triumphe. Die Tränen, die er beim Karriereende seines Freundes Roger Federer vergoss, galten vielleicht auch der Erkenntnis, als Nächster diesen schweren Schritt gehen zu müssen.

Ein Champion wie er möchte wettbewerbsfähig antreten und Titel ins Auge fassen können. Das könnte ihm noch einmal in Paris bei den French Open gelingen. Es wäre wohl der richtige Ort, um den finalen Punkt in seiner Karriere zu setzen. Wo, wenn nicht in seinem „zweiten Wohnzimmer“, soll sich der Kreis schließen?

von Alexander Strecha