Warum Novak Djokovic längst keine Zeitungen mehr liest

"Aufmerksamkeit kann viel Gutes bringen, aber es belastet auch zusätzlich." Novak Djokovic steht mit den Medien - zumindest ein bisschen - auf Kriegsfuß. Was über ihn geschrieben wird, gehe nicht spurlos an ihm vorbei, sagt der serbische Tennis-Star: "Ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle", sagte er gegenüber dem serbischen Portal Krstarica.

Auch wenn ihn die Kritik längst nicht mehr so sehr wie früher treffe: "Mittlerweile bin ich es gewohnt." Zeitungen lese er schon lange nicht mehr - weder gedruckt, noch online. "Auch TV-Nachrichten schaue ich nicht mehr." Über Social Media bekomme er jedoch viel mit.

Am Rande des ATP-Masters in Paris sprach der Weltranglisten-Erste von "Propaganda": "Ich werde in das alles hineingezogen, weil ich etwas gesagt habe." Wenige Medien würden bestimmen, was über seine Person gesagt werde - die anderen verbreiten das Thema weiter, glaubt der 34-Jährige. Das bringe einer "bestimmten Gruppe" Vorteile: "Das ist kein Journalismus mehr!"

Das treffe ihn sehr. "Aber das hält mich nicht davon ab, mich für Dinge einzusetzen, die ich für richtig halte."