Novak Djokovic bereitet sich intensiv auf Österreich vor

Djokovic trifft mit Serbien am 26. November (16.00 Uhr) in Innsbruck in Gruppe F auf Gastgeber Österreich. Während die Gäste mit ihrem Topstar antreten können, fehlt ÖTV-Kapitän Stefan Koubek mit dem rekonvaleszenten Dominic Thiem die Nummer eins.

Das rot-weiß-rote Team wird von Dennis Novak angeführt und spielt im zweiten Pool-Länderkampf am 28.11. gegen Deutschland (ohne Wien-Finalist Alexander Zverev).