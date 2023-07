Verrückt: Wo Tennis-Ass Thiem bereits 100 Plätze hinter Ofner liegt

Das wird Lehecka wenig beeindrucken. Er zählte übrigens zu einem gar nicht so großen Kreis an Männern, die heuer schon Sebastian Ofner besiegt haben (1. Runde, Wimbledon). Und der Steirer, der von Dominics Vater Wolfgang Thiem betreut wird, wird das Race lieber als Thiem studieren, da liegt er auf Platz 34. Spielt er nur halbwegs so weiter, so winken die Top 50 im offiziellen Ranking. Nach dem Freilos zum Auftakt könnte Ofner in Umag mit einem heutigen Sieg über Australiens Alexei Popyrin einen weiteren Schritt setzen.

