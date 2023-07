Djokovic-Vater sorgt für Aufregung: "Hoffe, er hört nächstes Jahr auf"

Die bittere Final-Niederlage in Wimbledon gegen Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz machte Rekordmann Novak Djokovic sichtlich zu schaffen. Zuletzt zog er nun auch seine Nennung für das Masters-1000-Tennisturnier in der übernächsten Woche in Toronto zurück.

➤ Mehr dazu: Epischer Alcaraz-Triumph: "Der Tag, als wir Djokovic alt werden sahen"