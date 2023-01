US-Tennisasse gewannen den ersten United Cup gegen Italien

Österreich war aufgrund mangelnd guter Platzierungen nicht vertreten. Bei dem erstmals veranstalteten Wettbewerb gab es pro Partie jeweils zwei Herren- und Damen-Einzel sowie ein Mixed. Insgesamt waren 18 Nationen am Start. Bei dem Turnier ging es um insgesamt 15 Millionen US-Dollar (14,05 Millionen Euro) an Preisgeld und Prämien sowie auch Weltranglistenpunkte. Der United Cup dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Jänner in Melbourne beginnen.

Bisher gut für Melbourne eingeschlagen haben sich auch Cori (Coco) Gauff und Aryna Sabalenka. Die US-Amerikanerin Gauff holte mit einem glatten 6:1,6:1-Final-Erfolg über die Spanierin Rebeka Masarova den Titel in Auckland, die aus Belarus stammende Sabalenka rang die Tschechin Linda Noskova mit 6:3,7:6(4) im Endspiel von Adelaide nieder. Für die Linz-Siegerin von 2019, Gauff, war es der insgesamt dritte WTA-Titel und zwar ohne Satzverlust, für Sabalenka der elfte.