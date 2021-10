Sieben Turniersiege stehen auf dem Konto des gebürtigen Atheners, der in eine sportliche Familie geboren wurde. Seine Geschwister trainieren wie er in der Akademie von Patrick Mouratoglou in Frankreich, Vater Apostolos ist Trainer, Opa Sergei Salnikow war ein sowjetischer Fußballer.

Auch abseits der Courts sorgt er für Dramen. Er lehnte lange eine Covid-Impfung ab, „weil sie noch nicht gut genug getestet worden ist“. In Cincinnati und bei den US Open zeichnete er sich durch viele Toilettenpausen aus, was zu Diskussionen über unerlaubtes Coaching führte.