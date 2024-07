Trotz Aus in Kitzbühel: Jungstar Joel Schwärzler setzt ein Ausrufezeichen

Genau vor einem Jahr servierte Joel Schwärzler Weißwürste in Kitzbühel, heuer starke Aufschläge. Für die Würst’ war seine Premiere auf der ATP-Tour ganz und gar nicht, auch wenn der 18-Jährige in der 1. Runde Thiago Seyboth Wild 2:6 und 6:7 (6) unterlag.

Für Günter Bresnik , in dessen Akademie Schwärzler auch schon trainierte, ist der ÖTV-Vertragsspieler auf dem richtigen Weg. „Joel spielt ein zukunftstaugliches Tennis. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht mittelfristig in die Top 20 kommen würde.“ Melzer ortet viel Luft nach oben. „Er weiß ja gar nicht, wie schnell er spielen könnte.“

Erfahrung

Seit drei Jahren arbeitet der ehemalige Top-Ten-Spieler in Einzel und Doppel mit Schwärzler zusammen. „Jürgen ist ein perfekter Trainer, was das Spielerische betrifft. Aber er hilft mir, was man richtig macht auf dem Weg zum Profi, und was nicht“, sagt Schwärzler in einem KURIER-Interview.

Schnell nach oben geht es auf jeden Fall. Wie bei Dominic Thiem, der sein erstes ATP-Match ebenfalls in Kitzbühel spielte. Am 1. August 2011 machte er sechs Games gegen den Spanier Daniel Gimeno Traver. Auch damals spürte das Publikum, dass ein neuer Star heranwächst. Wie am Montag.