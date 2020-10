Titeljagd in Paris: Wie Thiem zum Turnierfavoriten wurde

Die junge Garde sorgt in Paris für Aufsehen. Nicht nur Hugo Gaston. Weniger groß ist aber die Überraschung, dass der Italiener Jannik Sinner im Achtelfinale steht. Der Südtiroler ist seit 16. August 19 Jahre und überschreitet in Paris die Dollar-Million an Preisgeldern. 2019 gewann er als bisher jüngster und am niedrigsten platzierter Spieler die Next Gen ATP Finals der besten Spieler unter 21. Bei den French Open hat Sinner bislang noch keinen Satz abgegeben, heute wartet im Achtelfinale der Deutsche Alexander Zverev.

Auch Titelverteidiger Rafael Nadal trifft heute auf einen Jungstar. Sebastian Korda, der einen US-Pass hat, ist der Sohn des ehemaligen Weltklassespielers Petr Korda und trainiert auch schon in der Akademie von Günter Bresnik. In der 2. Runde schlug der 20-Jährige mit John Isner die Nummer eins in den USA.

Für eine große Überraschung sorgte ein 22-jähriger Deutscher. Daniel Altmaier schlug den als Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini 6:2, 7:6 und 6:4. Ob einer der jungen Spieler den Titel holen kann? „Nein, zwei Wochen halten die das noch nicht durch“, sagt Alexander Antonitsch.