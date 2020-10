Thiem nach Achtelfinaleinzug: "Eines der besten Matches 2020"

Seine Gedanken will er nun aber ganz auf das nächste Match legen. "Ich habe jetzt hoffentlich wieder 48 Stunden Zeit zur Regeneration, die will ich perfekt nutzen und dann wieder am Sonntag alles reinhauen, was ich habe und nicht wirklich darüber hinaus denken."

Ungewöhnlich für Thiem war es, so erzählte er, bei den sonst Ende Mai gespielten French Open um 07.00 Uhr aufzustehen und von Dunkelheit umgeben zu sein. "Das Einzige, was beleuchtet war, war der Eiffelturm", erzählte er lächelnd. "Das hat mich an meine Schulzeit erinnert", fügte er im internationalen Teil seiner Video-Pressekonferenz in Paris hinzu. Die Spieler sitzen in den großen Presseräumen von Roland Garros, die dieses Jahr neu eröffnet wurden, fast alleine: Selbst vor Ort befindliche Journalisten dürfen nicht in diese Räume, sondern müssen selbst via Video Fragen stellen. Es ist ein ähnlich kurioses Szenario wegen der Coronakrise wie auch schon bei den US Open. Dafür sind in Paris zumindest 1.000 Fans pro Tag erlaubt.

Lob an Ruud

Thiem lobte seinen Drittrunden-Gegner. "Ein Riesenspieler. Wenn wir ihm noch ein Jahr geben, habe ich ihn für die nächste Sandsaison schwer auf der Rechnung", lobte der Lichtenwörther den erst 21-Jährigen.