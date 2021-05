Was für ein Kampf von Dominic Thiem im Viertelfinale von Madrid. Der Niederösterreicher rang den US-Amerikaner John Isner mit einem schwachen Start mit 3:6, 6:3 und 6:4 nieder und steht in seinem ersten Turnier seit März im Semifinale. Zum bereits vierten Mal in Serie in Madrid.

Thiems Gegner wird zwischen Rafael Nadal und Alexander Zverev ermittelt.

Kalt erwischt im ersten Satz

Das Spiel begann nicht nach Wunsch für Dominic Thiem. Gleich sein erstes Aufschlaggame verlor der Niederösterreicher. Isner verwertete nach einem Vorhandball an die Linie und einem guten Konter von Thiem einen tiefen Volley zur 2:0-Führung. Eine schwere Bürde gegen einen so guten Aufschläger, wie es der 2,08-Meter-Riese ist. Nur zum Vergleich: Bis zum Viertelfinale hat Isner 89 Asse geschlagen, also 80 mehr als Thiem. Und im Achtelfinale hatte er mit Andrej Rublew schon einen Mitfavoriten abserviert.