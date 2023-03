Thiem kassiert in Miami vierte Erstrunden-Niederlage in Folge

├ľsterreichs Tennis-Star Dominic Thiem l├Ąuft weiterhin einem Erfolgserlebnis hinterher. Der 29-j├Ąhrige Nieder├Âsterreicher zog beim ATP1000-Turnier in Miami am Donnerstag gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:7(7),2:6 den K├╝rzeren und kassierte damit die vierte Erstrunden-Niederlage in Folge.

Zuvor war der dank einer Wildcard im Hauptbewerb vertreten gewesene ├ľTV-Akteur auch schon in Rio de Janeiro, Santiago de Chile und zuletzt Indian Wells an der Auftakth├╝rde gescheitert.