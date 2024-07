Sensation in Wimbledon: Die Titelverteidigerin scheitert in Runde eins

Alexander Zverev hat seine Erstrundenaufgabe in Wimbledon souverän gelöst. Drei Wochen nach seinem verlorenen French-Open-Finale startete der 27-jährige Deutsche mit einem ungefährdeten 6:2,6:4,6:2 gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. Titelverteidigerin Marketa Vondrousova verabschiedete sich indes schon in der ersten Runde. Die Tschechin unterlag der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro überraschend deutlich mit 4:6,2:6.