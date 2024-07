Nach einem Matchball verlor Sebastian Ofner in Wimbledon doch noch

Sebastian Ofner war in Wimbledon dem Zweitrundenduell mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz ganz nah, verlor aber doch noch. Nach 3:49 Stunden gab es ein 7:6 (9), 4:6, 4:6, 6:3, 6:7 (8) - inklusive vergebenem Matchball.

Zuletzt hatte Ofner mit einem Finaleinzug in Mallorca noch reichlich Selbstvertrauen gesammelt. Österreichs Nummer eins, im ATP-Ranking derzeit auf Platz 45, schied auf dem „heiligen Rasen“ in Wimbledon aber wie schon im Vorjahr zum Auftakt aus, die Entscheidung fiel dieses Mal in einem Zehn-Punkte-Tiebreak.

Dem Steirer gelangen zwar 24 Asse, allerdings schlug er auch 74 unerzwungene Fehler.