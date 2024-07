Andy Murray muss auf sein Abschiedsspiel in Wimbledon verzichten

Andy Murray wird kein letztes Mal in Wimbledon antreten - zumindest nicht im Einzel. Nach einer kürzlichen Rückenoperation sagte der zweifache Champion am Dienstag sein Antreten in der ersten Runde des Tennis-Klassikers ab.

Erst vor neun Tagen hatte sich der 37-Jährige eine Zyste am Rücken operativ entfernen lassen. Noch behält sich der Brite aber einen Einsatz im Doppel an der Seite von Bruder Jamie vor.