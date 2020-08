"Verzichte für euch alle": Kyrgios sagt US-Open-Teilnahme ab

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat seine Teilnahme an den US Open in New York abgesagt. Er verzichte für die Menschen, für seine Aussies, "für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle", teilte der 25-Jährige am Sonntag in einem Video in den sozialen Netzwerken mit.

In der zweiminütigen Botschaft mahnte Kyrgios, eigentlich der Bad Boy im Tennis-Zirkus, abermals zur Vernunft. "Lasst uns einmal durchatmen und erinnern wir uns, was wirklich wichtig ist", lauten seine ersten Worte. Wichtig sei, so der Australier, die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft. Der Wiederaufbau des Sports bzw. der Wirtschaft seien nachher noch möglich, einige Menschenleben hingegen für immer verloren.