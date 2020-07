Tennis-Rüpel Kyrgios attackiert Thiem: "Worüber redest du?! "

"Es wäre besser, wenn er mit sich selber ins Reine kommt, anstatt immer die anderen zu kritisieren". Nach diesen Worten Dominic Thiems, die sich an Nick Kyrgios richteten, war es eigentlich klar, dass der Australier zurückschießen würde. Dass sich in der heutigen, äußerst vernetzten Welt, sogar Zitate aus einem Interview in der Tiroler Tageszeitung bis nach Down Under herumsprechen, dürfte Österreichs Tennis-Star nicht entgangen sein.

Nun folgte die erwartete Retourkutsche. "Über welche Fehler sprichst du, Dominic Thiem? Fehler wie zum Beispiel Schläger zu zerstören? Hier und da mal ein Spiele herzuschenken? Fluchen - was jeder macht? Keiner von euch hat das intellektuelle Level, um überhaupt zu verstehen, wo ich herkomme", schrieb das Enfant terrible auf Twitter. Damit aber noch nicht genug. Auch Alexander Zverev und Novak Djokovic bekamen ihr Fett weg: "Es zeigt einfach nur, dass Thiem, Zverev und Djokovic denken, es sei ein großer Witz. Zwei von ihnen feiern wie die Kartoffeln während einer weltweiten Pandemie. Menschen verlieren ihr Leben, verlieren ihre Liebsten und Freunde - und dann kommt Thiem und verteidigt seinen Kumpel für 'einen Fehler'. Und diese Jungs sind die Spitze unseres Sports."

Der lange Beitrag endet mit dem Kürzel "SMH", worunter ein ungläubiges Kopfschütteln zu verstehen ist.