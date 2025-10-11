Vacherot gegen Rinderknech: Zwei Cousins stehen im Shanghai-Finale

Das Familienmärchen beim Masters-1000-Tennisturnier von Shanghai ist perfekt. Die Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech haben sich am Samstag als Außenseiter im Halbfinale durchgesetzt und spielen am Sonntag um den Titel. Der Auftakt war dem monegassischen Qualifikanten Vacherot mit einem 6:3, 6:4 gegen den Serben Novak Djokovic gelungen, der Franzose Rinderknech besiegte den Russen Daniil Medwedew 4:6, 6:2, 6:4.

Premiere für Monaco

Vacherot ist der erste monegassische Masters-1000-Finalist und auf diesem Turnierlevel der Finalist mit dem höchsten Ranking. Der 26-Jährige ist im Ranking 204., zieht nun aber als Top-60-Mann erstmals in die Top 100 ein. Gewinnt er auch das Familien-Duell, rückt Vacherot in die Top 40 vor. Er war nur als Quali-Ersatzmann in die China-Metropole gereist. Im ersten Duell mit dem 38-jährigen Djokovic profitierte Vacherot auch von körperlichen Problemen des vierfachen Shanghai-Titelträgers. Aber auch durch seine Service-Stärke gelang ihm sein achter Shanghai-Sieg en suite.