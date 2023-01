Tennis: Swiatek unterlag Rybakina im Melbourne-Achtelfinale glatt

Die topgesetzte Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist im Achtelfinale der Australian Open an Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina gescheitert. Die Polin unterlag der Kasachin am Sonntag 4:6, 4:6. Die geb├╝rtige Russin Rybakina trifft in ihrem ersten Melbourne-Viertelfinale auf die Lettin Jelena Ostapenko, die US-Jungstar Coco Gauff mit 7:5, 6:3 ausschaltete.

Swiatek musste sich wie schon im Vorjahr in Wimbledon zwischen ihren Major-Triumphen in Paris und in New York fr├╝h aus dem Titelrennen verabschieden. "Ich muss an meiner Einstellung arbeiten. Ich hatte heute das Gef├╝hl, dass ich nicht genug in mir hatte, um noch mehr zu k├Ąmpfen. Als h├Ątte ich in der Herangehensweise an das Turnier einen Schritt zur├╝ck gemacht, vielleicht wollte ich es ein wenig zu viel", meinte die Polin. Sie werde versuchen, es in Zukunft wieder etwas lockerer anzugehen, erg├Ąnzte Swiatek.