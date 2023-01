Djokovic unterstützt Murrays Nachtspiel-Kritik in Melbourne

Tennisstar Novak Djokovic unterstützt die Kritik von Andy Murray an den langen "Nachtschichten" bei den Australian Open in Melbourne. Nacht-Partien seien für die Spieler "zermürbend", erklärte der Serbe am Samstag. "Der Schlafrhythmus wird völlig gestört, und man hat nicht genug Zeit, um sich für ein weiteres Fünf-Satz-Spiel zu erholen." Murray hatte sich beklagt, nachdem sein Fünf-Satz-Sieg gegen Thanasi Kokkinakis (AUS) in Runde zwei erst nach 4.00 Uhr früh geendet hatte.