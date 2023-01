Tennis: Rublew und Rune im Melbourne-Achtelfinale, Erler/Miedler out

Dominic Thiems Auftakt-Bezwinger Andrej Rublew steht bei den Australian Open im Achtelfinale: Der als Nummer fünf gesetzte Russe besiegte am Samstag in der dritten Runde den Briten Daniel Evans (25) 6:4, 6:2, 6:3 und spielt nun gegen Holger Rune (9) um ein Viertelfinalticket. Der Däne gab dem Franzosen Ugo Humbert mit 6:4, 6:2, 7:6 (5) das Nachsehen. Bei den Frauen kamen Aryna Sabalenka (BLR/5) und Belinda Bencic (SUI/12) sicher in Runde vier. Alexander Erler und Lucas Miedler schieden hingegen im Doppel aus.

Der Tiroler und der Niederösterreicher unterlagen bei ihrem Grand-Slam-Debüt in der zweiten Runde dem Tschechen Jiri Lehecka und dem Slowaken Alex Molcan 5:7, 5:7. In beiden Sätzen servierten die Österreicher voraus, bis zum 5:5 ging es jeweils mit dem Service. Erler/Miedler hatten das Match über keinen Breakball und als Aufschläger deutlich mehr Mühe als ihre Gegner. Jeweils bei 5:5 mussten die Wien-Sieger das entscheidende Break hinnehmen. Österreich ist in Melbourne nun noch durch Joel Schwärzler bei dessen ersten Junior-Grand-Slam-Turnier vertreten.