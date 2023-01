Überraschung bei den Australian Open: Legenden-Sohn wirft Medwedew raus

Er war der Mann des Tages: Sebastian Korda, Sohn von Petr, dem Melbourne-Champ 1998. Der Amerikaner putzte den als Nummer sieben gesetzten russischen Mitfavoriten Daniil Medwedew 7:6, 6.3, 7:6. Der erst 22-Jährige steht damit in seinem dritten Grand-Slam-Achtelfinale. 2020 war Korda bei den French Open in der Runde der letzten 16 gescheitert, ein Jahr später in Wimbledon. 2018 gewann er den Juniorenbewerb der Australian Open.