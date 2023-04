Tennis-Star Rublew ist der erste Finalist in Monte Carlo

Rublew bekommt es am Sonntag in seinem zweiten Monte-Carlo-Endspiel nach jenem 2021 entweder mit Thiem-Bezwinger Holger Rune aus Dänemark oder dem Italiener Jannik Sinner zu tun, die das zweite Halbfinale bestreiten. Nach zwei Jahren, in denen jeweils der Grieche Stefanos Tsitsipas das Turnier an der Cote d'Azur gewonnen hatte, wird es diesmal ein anderes Siegergesicht geben. Fritz hatte Tsitsipas im Viertelfinale ausgeschaltet.

„Es war wirklich hart gegen Taylor, gegen den ich schon dreimal verloren habe. Vor allem mental wirklich hart für mich, gegen ihn zu spielen“, sprach Rublew im Anschluss an seinen Sieg die jüngsten Duelle mit dem US-Amerikaner an. „Aber ich habe gefühlt, ich werde meine Chancen bekommen. Dann hatten wir ein tolles Match, und ich war in der Lage zu gewinnen.“